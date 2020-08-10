Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло сообщение о погибшем в ходе беспорядков в Минске. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило издание Sputnik Беларусь

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал о том, что во время акции протеста в Минске автозак протаранил толпу людей, в результате чего один мужчина получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. В настоящее время в больницах находятся десятки пострадавших.

«Погибших нет», — сообщила журналистам официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.