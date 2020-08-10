Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии, власти которой обвинил в применением силы против протестующих в ходе выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости 10 августа

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской комиссии, с предложением созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Белоруссии», — цитирует агентство сообщение канцелярии премьера.

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

Моравецкий призвал «солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе», подключив к этому вопросу Совет Европы.

9 августа в Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. По данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%.

Штаб Тихановской заявил, что не признает результаты ЦИК, по его данным с участков во всех районах республики, их кандидат набрала 70-80%.

После окончания голосования в Минске начались беспорядки, они продолжались до утра. Белорусские силовики применяли светошумовые гранаты и водометы, есть данные об использовании резиновых пуль.

Ряд протестующих задержали, однако МВД Белоруссии пока не сообщает их количество.