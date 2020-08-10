Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко, который заручился поддержкой большинства сограждан

Действующий глава государства принимает поздравления от своих коллег с переизбранием на шестой срок.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», —говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина. Лукашенко рассказал о будущем российско-белорусских отношений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Первым мировым лидером, который поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко, стал председатель КНР Си Цзиньпин. Свои поздравления направил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на 9:00 10 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает на президентских выборах 80,23% голосов, домохозяйка Светлана Тихановская — 9,9%, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая —1,68%, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень — 1,13% голосов, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех высказались 6,02% избирателей. Явка была очень высокой — 84,23%.