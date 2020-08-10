Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», которая контролирует более 70% газодобычи в стране, сразу после того, как в стране с 1 августа заработал рынок газа, стала злоупотреблять своим монопольным положением, рассказал энергоэксперт Дмитрий Марунич в комментарии изданию УНИАН

По его словам, на энергорынке Украины сейчас ситуация очень сложная, так как «Нафтогаз» и его дочерняя компания, которая является "поставщиком последней надежды", концентрируют в своих руках 100% газа, который добывает государственная «Укргаздобыча».

«Как известно, они уже выставили цену на август 2800 грн за тысячу кубометров, так эта цена ниже, чем цена на бирже. Как мне известно, частные трейдеры, мягко говоря, в шоке. Потому что они априори такую цену не могут обеспечить, у них нет доступа к ресурсу "Укргаздобычи"», — подчеркнул Марунич.

«Нафтогаз» рассказал, как с августа украинцы будут платить за газ по мировым ценам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Марунича, если правительство не урегулирует этот вопрос, то конкурентный рынок газа для населения окажется под угрозой.

Как отметил коллега Марунича Валентин Землянский, трейдеры уже готовят иски против «Нафтогаза», с тем чтобы не допустить подобного развития событий и заставить монополиста поднять цены до уровня рыночных.

Очевидно, что проиграют от этого конечные потребители газа — украинские домохозяйства.