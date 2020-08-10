Из-за пандемии коронавируса темпы падения внешней торговли ускорились, следует из сообщения Государственной таможенной службы Украины

Как отмечается, объем украинской внешней торговли товарами за семь месяцев 2020 года составил $55,4 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — $61,7 млрд.

Украину ждет стремительный рост торгового дефицита – эксперт © National Bank Of Ukraine / flickr

В частности, экспорт товаров за январь-июль упал на 7% — до $26,6 млрд, импорт упал на 13% — до $28,8 млрд. Разница между импортом и экспортом была отрицательная и составила $2,2 млрд.

Экспорт металлов упал на 19% — до $5,2 млрд, продовольствия — на 1%, до $11,7 млрд. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 28%, до $4,5 млрд.