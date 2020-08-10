Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина утверждает, что ее в час ночи в понедельник после президентских выборов эвакуировали из Дома правительства, расположенного в центре Минска. Она заявила об этом 10 августа во время брифинга

«Надо переходить на электронное голосование». ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты (выборов. — Ред.), мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга», — заявила она.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.