Партия «Слуга народа» категорически не согласна с отменой ЦИК Украины местных выборов в Донецкой области, сообщила местная парторганизация 9 августа на своей странице в Facebook

«Слуги народа» заявили, что нельзя лишать людей волеизъявления на предстоящих местных выборах.

«Донецкая областная организация партии "Слуга народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы единодушно выступаем за проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона», — говорится в заявлении.

Новый глава ЦИК Диденко рассказал, кто должен заниматься выборами в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также в заявлении указано, что в партии приоритетом считают безопасность и жизни населения. В связи с этим, как сообщили в «Слуге народа», они будут настаивать на проведении местных выборов в некоторых районах линии соприкосновения сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отменила местные выборы на отдельных подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

Основанием для этого решения назвали ситуацию с безопасностью на этих территориях, которая, по версии ЦИК, не дает возможности провести свободные и прозрачные выборы.