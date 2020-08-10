Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным итогам набирает на выборах главы государства в республике 80,23%. Об этом 10 августа сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина на брифинге

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%», — рассказала Ермошина.

На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%. При этом глава ЦИК выразила мнение, что результаты существенным образом не изменятся.

Ермошина добавила, что Белоруссии нужно переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов ЦИК.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.