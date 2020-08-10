несанкционированные выступления белорусской оппозиции, вылившиеся в столкновения с милицией, практически сошли на нет. Об этом ночью 10 августа передает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

«На улицах остаются автозаки и другая спецтехника, а также бойцы ОМОН. Некоторых участников акции, оставшихся во дворах в центре Минска, задерживают. Большинство людей уже покинули столичные улицы: как на проспекте Машерова, так и на других точках, где проходили акции протеста», — говорится в сообщении.