Волнения на улицах ряда белорусских городов продолжались с вечера, 9 августа. Самые масштабные выступления прошли в столице, где на несанкционированную акцию возле стелы «Минск — город-герой» вышли несколько тысяч человек.
«На улицах остаются автозаки и другая спецтехника, а также бойцы ОМОН. Некоторых участников акции, оставшихся во дворах в центре Минска, задерживают. Большинство людей уже покинули столичные улицы: как на проспекте Машерова, так и на других точках, где проходили акции протеста», — говорится в сообщении.