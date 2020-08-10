В столице Белоруссии в ночь с 9 на 10 августа силовики продолжают разгон массовых несанкционированных акций. Поводом для недовольства собравшихся стали первые итоги президентских выборов, по которым победу с большим отрывом одерживает Александр Лукашенко.
Сообщается, что 20 грузовиков с военнослужащими внутренних войск прибыли на Сторожовскую улицу и направляются к улице Машерова, где происходят стычки силовиков с противниками власти. Отмечается, что протестующих вытесняют, часть из них продолжает находится там, а часть рассредоточилась по другим местам.