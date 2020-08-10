К месту противостояния милиции и протестующих на улице Машерова в Минске направляются солдаты внутренних войск, передает РИА Новости 10 августа

МВД Белоруссии заявляет, что контролирует ситуацию в стране на фоне выступлений оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

Сообщается, что 20 грузовиков с военнослужащими внутренних войск прибыли на Сторожовскую улицу и направляются к улице Машерова, где происходят стычки силовиков с противниками власти. Отмечается, что протестующих вытесняют, часть из них продолжает находится там, а часть рассредоточилась по другим местам.