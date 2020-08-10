Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ночь на 10 августа опубликовала обращение, с призывом к органам правопорядка и оппозиции не допускать насилия на улицах. Ее слова цитирует портал tut.by

В Минске продолжаются стычки между силовиками и протестующими © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — заявила Тихановская.