В Минске в ночь с 9 на 10 августа силовики продолжают разгон несанкционированной акции, в которой участвуют несколько тысяч человек. Поводом для недовольства стали первые итоги президентских выборов, по которым победу с большим отрывом одерживает Александр Лукашенко.
«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — заявила Тихановская.