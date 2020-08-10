Волнения на улицах ряда белорусских городов продолжаются с вечера, 9 августа. Самые масштабные выступления проходят в столице, где на несанкционированную акцию возле стелы «Минск — город-герой» вышли несколько тысяч человек.
После стычек с правоохранителям, толпа под натиском ОМОНа и водометов отступила на проспект Машерова, где их продолжают теснить силовики. Сообщается, что часть протестующих переместилась в сторону площади Победы.
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA сообщил о применении милицией резиновых пуль. Ранее в сети были опубликованы видео очевидцев, на которых силовики предположительно применяют светошумовые гранаты. Официально МВД республики эту информацию не подтверждает.