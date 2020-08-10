Сотрудники милиции и ОМОН продолжают вытеснять протестующих из центра Минска, где проходят стихийные демонстрации после завершения голосования на выборах президента Белоруссии, передает 10 августа Sputnik Беларусь

Тихановская объяснила, почему не присоединяется к протестующим © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

После стычек с правоохранителям, толпа под натиском ОМОНа и водометов отступила на проспект Машерова, где их продолжают теснить силовики. Сообщается, что часть протестующих переместилась в сторону площади Победы.

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA сообщил о применении милицией резиновых пуль. Ранее в сети были опубликованы видео очевидцев, на которых силовики предположительно применяют светошумовые гранаты. Официально МВД республики эту информацию не подтверждает.