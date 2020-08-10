В Минске в ночь с 9 на 10 августа силовики продолжают разгон несанкционированной акции, в которой участвуют несколько тысяч человек. Поводом для недовольства стали первые итоги президентских выборов, по которым победу с большим отрывом одерживает Александр Лукашенко.
Сообщается, что усиленный отряд ОМОН с двумя водомётами перед собой оттеснил толпу по мосту через реку Свислоч.
Несколько раз протестующих поливали водой из спецтехники. Продвижению милиции мешали многочисленные автомобили, которые из-за перекрытия дорог скопились на улицах Минска.
Отмечается, что в какой-то момент водитель одного из автобусов перекрыл путь милицейскому водомёту, что вызвало аплодисменты со стороны оппозиционеров.