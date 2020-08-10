Силовики при помощи водометов оттеснили протестующих от площади возле стелы «Минск - город-герой», которая стала точкой сбора противников Александра Лукашенко. Об этом 10 августа передает корреспондент РИА Новости с места событий

Милиция применила водометы против протестующих в белорусской столице © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

Сообщается, что усиленный отряд ОМОН с двумя водомётами перед собой оттеснил толпу по мосту через реку Свислоч.

Несколько раз протестующих поливали водой из спецтехники. Продвижению милиции мешали многочисленные автомобили, которые из-за перекрытия дорог скопились на улицах Минска.

Отмечается, что в какой-то момент водитель одного из автобусов перекрыл путь милицейскому водомёту, что вызвало аплодисменты со стороны оппозиционеров.