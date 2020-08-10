Протесты охватили центр белорусской столицы вечером 9 августа после завершения голосования на выборах президента страны. Согласно национальному экзитпол, уверенную победу с результатом около 80% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Сообщается, что в несанкционированной акции в столице принимают участие несколько тысяч человек, происходят стычки с силовиками, которые применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Отмечается также, что в сторону центра города выдвинулась колонна спецтехники, включая водометы.