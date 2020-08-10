Сотрудники милиции и ОМОН пошли на штурм баррикады из мусорных баков, которые возвели протестующие в районе стелы «Минск - город-герой» в столице Белоруссии 9 августа. Об этом сообщает портал tut.by

СМИ: В Минске автозак протаранил толпу протестующих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

Сообщается, что в несанкционированной акции в столице принимают участие несколько тысяч человек, происходят стычки с силовиками, которые применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Отмечается также, что в сторону центра города выдвинулась колонна спецтехники, включая водометы.