В Минске, где проходит стихийная акция протеста против действующего президента Александра Лукашенко, начали сооружать баррикады, передает 9 августа Sputnik Беларусь

После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Пока наиболее масштабные события происходят в столице республики. Там граждане собираются у стелы «Минск — город-герой». ОМОН начал разгон противников Лукашенко в Бресте © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По сообщению Sputnik Беларусь, в центре Минска собрались уже несколько тысяч человек. Периодически возникают стычки протестующих с милицией, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

«Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков и всего, что попадается под руку», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦИК, после обработки результатов на так называемых закрытых участках, действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.