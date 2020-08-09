Глава комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий призвал власти Белоруссии и ее оппонентов оставаться в правовом поле и не поддаваться на провокации. Его слова 9 августа приводит РИА Новости

СМИ: В Минске автозак протаранил толпу протестующих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко с более, чем 81% голосов. На втором месте идет Светлана Тихановская, у нее 8%. В это же время в ряде белорусских городов противники власти вышли на несанкционированные акции протеста, выливающиеся в столкновения с милицией.

«Данные экзитполов подтверждают победу Александра Лукашенко. А это, напомню, срез прямых опросов с избирательных участков. Однако, мы видим, что ситуация в Белоруссии сильно раскачена и накалена до предела. Оппозиция готова выводить людей на улицу, даже не дожидаясь подведениям официальных итогов выборов. В настоящее время всем сторонам вне зависимости от результатов голосования необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву», — заявил Слуцкий.