Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила уверенность, что за нее отдали свои голоса большинство граждан. Ее слова приводит 9 августа РИА Новости

Милиция применила спецсредства для разгона протестующих в Минске, есть раненые - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, он набирает 81,35%, далее идет Тихановская с 8%. Еще 4% избирателей проголосовали против всех. Похожие цифры демонстрирует и наци ональный экзитпол: чуть менее 80% у действующего главы государства и 6% у его соперницы.

В штабе Тихановской заявили, что не доверяют результатам официального экзитпола, заявив о ее победе на трех участках в столице.

«В Минске на участке №51 Октябрьского района за Лукашенко — 394, за Тихановскую — 1226. Участок №70 Первомайского района — за Лукашенко — 686, за Тихановскую — 1023. Участок №37 Первомайского района — за Лукашенко — 297, за Тихановскую — 848», — цитирует Интерфакс-Запад представителя штаба Тихановской Ольгу Ковалькову.

В заявлении штаба также говорится, что будут дожидаться официальных результатов выборов.