Силовики применили светошумовые гранаты для разгона несанкционированной акции в Минске 9 августа. Об этом с места событий сообщил корреспондент Sputnik Беларусь

В Могилеве милиция разогнала людей, которые собирались возле торгового центра © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей.

После закрытия избирательных участков противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Как правило, в них пока принимают участие от нескольких десятков до пары сотен человек.

В столице протестующие собираются возле стелы «Минск — город-герой» на площади Победы. Ранее сообщалось, что на месте собрались несколько сотен протестующих. Милиция применила против них светошумовые гранаты. По информации корреспондента Sputnik, есть раненые, им оказывается медицинская помощь.