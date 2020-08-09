Несколько десятков граждан пытаются устроить несанкционированную акцию протеста на площади Победы в столице Белоруссии, где 9 августа завершились выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным национального экзитпола, Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей. В Могилеве милиция разогнала людей, которые собирались возле торгового центра © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

После закрытия избирательных участков противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Как правило, в них пока принимают участие от нескольких десятков до пары сотен человек.

Площадь Победы возле стелы «Минск — город-герой» называлось на оппозиционных интернет-ресурсах основным местом сбора.

По свидетельству корреспондента РИА Новости, сейчас там находятся несколько десятков человек, идут задержания. На месте дежурят 15 спецмашин милиции, а также скорой помощи.