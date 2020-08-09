По данным первых экзит-поллов, которые объявили в эфире «Беларусь-24», действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Светлана Тихановская, у нее 6,8%.
«Никто в это не верит. Это самая большая в истории Белоруссии фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это. Сложно представить, что Лукашенко вообще мог выиграть, с таким результатом», — подчеркнул политик.
Есть необходимость, добавил Тышкевич, чтобы Польша задавала тон политике Европейского союза в отношении Белоруссии.
Ранее глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы.