Польша не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом заявил депутат польского сейма Роберт Тышкевич 9 августа в комментарии РИА Новости

«Первые экзитполы». Безпалько сказал, какой повод есть у оппозиции для мирного протеста © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Светлана Тихановская, у нее 6,8%.

«Никто в это не верит. Это самая большая в истории Белоруссии фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это. Сложно представить, что Лукашенко вообще мог выиграть, с таким результатом», — подчеркнул политик.

Есть необходимость, добавил Тышкевич, чтобы Польша задавала тон политике Европейского союза в отношении Белоруссии.

Ранее глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы.