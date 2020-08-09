Оппозиция в Белоруссии может объявить президентские выборы в стране сфальсифицированными, недействительными и организовать мирные уличные протесты. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 9 августа, комментируя данные первых экзитполов

ЦИК: Лукашенко набирает 82% на закрытых участках в пяти регионах © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Светлана Тихановская, у нее 6,8%.

Эксперт подчеркнул, что сегодня есть данные альтернативных exit poll, в соответствии с которыми все выглядит все ровно наоборот.

«За Лукашенко отдано примерно 15-16%, за Тихановскую — 70-71%, было опрошено 71 тысяча человек. Поэтому, конечно же, оппозиционеры могут объявить эти выборы недействительными, сфальсифицированными», — уточнил Безпалько.

По его словам, определённые основания у оппозиции есть: наблюдателей не было, видеокамер на этих участках не было установлено и так далее.

Поэтому оппозиция может воспользоваться этим для того, чтобы признать выборы недействительными, призвать мировое сообщество отказать в легитимности Лукашенко на шестом сроке и организовать уличные протесты, добавил политолог.