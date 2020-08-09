«К белорусам, которые не смогли проголосовать, присоединились и украинцы, которые пришли с площади Независимости с митинга в их поддержку. Сейчас люди требуют встречи с послом и дать им возможность проголосовать после закрытия участков в 20.00», — сообщила с места событий корреспондент канала.
Отмечается, что в течение дня возле посольства образовалась очередь из желающих проголосовать, так как граждан впускали по одному из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом».
Выборы президент Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным национального экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает чуть менее 80% голосов.