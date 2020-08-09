В Киеве, у посольства Белоруссии скопились граждане, которые не успели проголосовать на выборах президента республики, они требуют продлить работу избирательного участка в диппредставительстве. Об этом 9 августа сообщает «Украина 24»

Украина.ру на Youtube Армен Гаспарян: Кто выиграет выборы в Белоруссии и в чем феномен Тихановской?