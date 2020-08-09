В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии завершилось голосование на выборах главы государства. На высший государственный пост претендовали пять кандидатов.
По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Светланы Тихановской - 6,98%.
«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — отметила она.
Сразу же после закрытия избирательных участков на территории Белоруссии был объявлен результат экзитпола, проведенного по заказу телекомпании «Мир». Согласно этим данным, Лукашенко набирает чуть менее 80% голосов.