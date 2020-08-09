Согласно первым данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко на так называемых закрытых участках в пяти регионах страны набирает 82,2% голосов избирателей на выборах главы государства, сообщает РИА Новости 9 августа

Белорусские оппозиционные ресурсы назвали время и место сбора противников Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Светланы Тихановской - 6,98%.

«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — отметила она.

Сразу же после закрытия избирательных участков на территории Белоруссии был объявлен результат экзитпола, проведенного по заказу телекомпании «Мир». Согласно этим данным, Лукашенко набирает чуть менее 80% голосов.