Популярный белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA опубликовал призыв ко всем несогласным с первыми итогами выборов президента страны собираться 9 августа в 22.00 у стелы «Минск - город-герой»

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании «Мир», Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — набирает 6,2% голосов. Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку

Согласно публикации NEXTA, оппозиционеры планируют собираться возле избирательных участков, после чего проследовать в центр города. Если же они столкнуться с давлением органов правопорядка, то противникам президента предлагают начать активные действия на следующий день, 10 августа в формате всеобщей забастовки.

Ранее СМИ сообщали, что центр Минска перекрыт милицией, поезда проезжают без остановок несколько станций в центре столицы,