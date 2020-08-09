В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании «Мир», Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — набирает 6,2% голосов.

Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку
Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку

Согласно публикации NEXTA, оппозиционеры планируют собираться возле избирательных участков, после чего проследовать в центр города. Если же они столкнуться с давлением органов правопорядка, то противникам президента предлагают начать активные действия на следующий день, 10 августа в формате всеобщей забастовки.

Ранее СМИ сообщали, что центр Минска перекрыт милицией, поезда проезжают без остановок несколько станций в центре столицы,

 