Выборы президента Белоруссии состоятся несмотря на попытки оппозиции дискредитировать их. Об этом 9 августа заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «СТВ»

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Граждане, по ее словам, саботируют работу избиркомов, занимая кабинки по полчаса, что привело к большим очередям. Другой провокацией глава ЦИК назвала намеренную порчу бюллетеней.

«Сразу же могу сказать, если они мечтают, что выборы не состоятся — они состоятся, они уже состоялись… Пусть те вдохновители, которые вдохновляют подобный электорат, все-таки сообщат им, что комиссии закроются все равно, и выборы будут признаны все равно, несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию», — уверена Ермошина.

Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 16:00 явка составила 73,4%. На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности руководящий страной 26 лет Александр Лукашенко, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.