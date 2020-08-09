По состоянию на 16:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 73,4% избирателей. Об этом 9 августа сообщил заместитель председателя ЦИК республики Вадим Ипатов в ходе стрима

Момент истины настал: Белоруссия выбирает президента © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По информации ЦИК, в Минске явка составила 58,79%, а в Минской области — 72,3%. Что касается ситуации в других регионах, то в Брестской области проголосовали 75,11% избирателей, в Витебской — 75,05%, Гомельской — 81,87%, Гродненской — 75,66%, Могилевской —80,29%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко. Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.