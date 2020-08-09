Оппозиционные силы уверены, что попытка подрыва офиса партии связано с их желанием привлечь к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за рейдерский захват телеканала «112 Украина», и требуют от президента страны Владимира Зеленского и правительства немедленно уйти в отставку

Представители партии сообщили, что в ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Киеве. Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром, а прибывшие на место происшествия взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили дистанционно управляемое взрывное устройство на месте в специальном контейнере с помощью гидроудара.

«Произошедшее является попыткой совершения террористического акта, несущего угрозу жизням людей и совершенного общественно опасным способом по политическим мотивам. Представители национал-радикальных сил, имеющие военный опыт и специальную подготовку, неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии», — говорится в заявлении на сайте партии. «Украинцы страдают»: Медведчук обратился с новым письмом к Зеленскому © zagittya.com.ua

Представители политической силы уверены, что минирование офиса «Оппозиционной платформй — За жизнь», который неоднократно подвергался незаконным обыскам СБУ, нападениям национал-радикалов с использованием взрывпакетов и файеров, захватам с использованием автоматического оружия, ограблениям и попыткам поджога (ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто), стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала «112 Украина».

«Подготовка террористического акта в густонаселенном районе, вероятно осуществленная национал-радикалами, поддерживающими тесные отношения с украинскими спецслужбами, является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране. Эта власть, Зеленский и его окружение, должны немедленно уйти в отставку», — сказано в заявлении.