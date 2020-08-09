Силовики окружили забором Дворец республики в Минске и готовятся оцепить всю прилегающую к нему Октябрьскую площадь, на которой оппозиция традиционно проводит несогласованные с правительством акции. Об этом 9 августа передает корреспондент РИА Новости.

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Октябрьская площадь, одна из центральных в Минске, традиционно служит местом сбора оппозиции на несанкционированные акции протеста. Через нее проходит проспект Независимости, который также не раз в современной истории становился местом шествий.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко. Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.