Как сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, в результате происшествия погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар

Выяснилось, что среди погибших при взрыве в Бейруте 4 августа есть украинец. Врачи несколько дней пытались спасти его, но травмы оказались не совместимыми с жизнью. Взрыв в Бейруте: уроки для Одессы © REUTERS, Mohamed Azakir

«Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, ещё недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса, чтобы поехать домой. Страшный взрыв унёс жизнь гражданина Украины Уильяма Азара», — написал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Он выразил соболезнования матери погибшего киевлянке Наталье Азар.

Ранее МИД Украины сообщал, что граждан страны в списке жертв нет.

Взрыв в районе порта ливанской столицы, предположительно, спровоцированный детонацией хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры, уничтожил или повредил десятки зданий, 158 человек погибли, более 6 000 пострадали.