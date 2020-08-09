Выяснилось, что среди погибших при взрыве в Бейруте 4 августа есть украинец. Врачи несколько дней пытались спасти его, но травмы оказались не совместимыми с жизнью.
«Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, ещё недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса, чтобы поехать домой. Страшный взрыв унёс жизнь гражданина Украины Уильяма Азара», — написал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
Он выразил соболезнования матери погибшего киевлянке Наталье Азар.
Ранее МИД Украины сообщал, что граждан страны в списке жертв нет.
Взрыв в районе порта ливанской столицы, предположительно, спровоцированный детонацией хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры, уничтожил или повредил десятки зданий, 158 человек погибли, более 6 000 пострадали.