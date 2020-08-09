Перед участком в Варшаве, где граждане Белоруссии голосуют на выборах главы своего государства, скопилось более тысячи человек, поэтому проголосовать успеют не все. Об этом 9 августа сообщает корреспондент РИА Новости

К 14:00 явка составила 65%. ЦИК Белоруссии рассказал, как голосуют регионы страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На входе в посольство у избирателей проверяют документы, а после предлагают продезинфицировать руки. В результате, на голосование человека, который заранее зарегистрировался в списке избирателей, уходит около двух минут, а на человека, который заранее в список внесен не был — от 6 до 10 минут, указывают журналисты.

При этом участковая избирательная комиссия не предпринимает попыток увеличить скорость голосования, организовать дополнительные кабинки и запускать в посольство не по одному человеку, объясняя это санитарными требованиями, связанными с пандемией коронавируса.

Среди присутствующих распространяется информация о том, что на участках в Белостоке и Бялой Подляске очереди значительно меньше. Некоторые избиратели кооперируются для того, чтобы поехать голосовать в эти города.

Также не планируется продлять время голосования. По словам представителя комиссии, участок закроется в 20.00 (21.00 мск).

«Тем не менее, прибывшие к посольству люди не теряют надежды проголосовать и не расходятся. Они проявляют солидарность, делятся с присутствующими водой, едой, кремом от солнца. Многие, понимая, что ждать придется долго, расстелили на газонах одеяла», — говорится в сообщении.

На месте присутствует польская полиция. Стражи порядка предупреждают людей об опасности заражения коронавирусом, просят надеть маски, не толпиться. Объявления через громкоговорители полицейские делают как на польском, так и на белорусском языках.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%. На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.