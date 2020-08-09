Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула республику, на выборах главы государства проголосует в Москве. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба другого экс-участника президентской гонки Виктора Бабарико

«Спасибо за фото за мой счет». Как Лукашенко на выборах голосовал © Скриншот с видео Украина.ру Валерий Цепкало покинул Белоруссию вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным в республике. Позднее стало известно, что Вероника Цепкало, объединившаяся с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской, тоже уехала из страны, опасаясь ареста.

«С нами связалась Вероника. С ее слов, она в Москве. Будет голосовать там. Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно», — говорится в сообщении.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.