Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14:00 составила 65,19%. Соответствующие цифры озвучил заместитель председателя Центризбиркома страны Вадим Ипатов

Выборы в Белоруссии: люди столпились у посольства в Москве © Скриншот с видео Украина.ру

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

До этого Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико (арестован по подозрению в коррупции) и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко.

Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.