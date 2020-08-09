Активные атаки на сайты белорусских государственных органов ведутся с внешнего интернет-шлюза. Об этом 9 августа сообщил генеральный директор «Белтелекома» Юрий Петрученя во время общения с журналистами

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«Они очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было. Привлечены наши лучшие специалисты, чтобы все максимально устойчиво работало», — цитирует Петрученю госагентство БелТА.

Гендиректор «Белтелекома» предположил, что активность кибератак увеличится.

По его словам, ведется мониторинг нашего технологического, технического, интеллектуального потенциала, чтобы далее планировать объем и активность атаки.

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.