Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что звукорежиссеры, включившие на официальном мероприятии в Минске песню Виктора Цоя «Перемен» и впоследствии осужденные за хулиганство, поступили подло. Он заявил об этом 9 августа во время общения с журналистами

«Спасибо за фото за мой счет». Как Лукашенко на выборах голосовал © Скриншот с видео Украина.ру

«Он просто подло поступил, этот диджей, и хорошо, что омоновцы пришли, скромно, аккуратно куда-то отвели, а могли и по-другому поступить. Это я не как президент говорю», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что молодежь в Белоруссии есть разная — не только та, что «разглагольствует» о демократии. Таких молодых людей Лукашенко предложил отправить в «поле на перевоспитание», приведя пример недавней встречи с молодыми комбайнерами, которые сейчас участвуют в уборочной кампании.

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.