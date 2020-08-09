Вечером в четверг в Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, включили песню «Перемен». Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.
«Он просто подло поступил, этот диджей, и хорошо, что омоновцы пришли, скромно, аккуратно куда-то отвели, а могли и по-другому поступить. Это я не как президент говорю», — сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что молодежь в Белоруссии есть разная — не только та, что «разглагольствует» о демократии. Таких молодых людей Лукашенко предложил отправить в «поле на перевоспитание», приведя пример недавней встречи с молодыми комбайнерами, которые сейчас участвуют в уборочной кампании.
Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.
На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.