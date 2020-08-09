Представители общин Украинской православной церкви уверяют, что решение о переводе под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины было принято без их ведома. Причем инициаторами изменений стали экс-глава Кировоградской обладминистрации А. Балонь и его заместитель И. Кузьмин. При этом в Кировоградской администрации заверяют, что перерегистрация произошла по заявлению религиозной общины и в соответствии с законом.
Как рассказал настоятель Свято-Успенского храма с. Успенка протоиерей Иоанн Онисько, о перерегистрации они узнали уже по факту и обратились в областную госадминистрацию. Там изменение статуса подтвердили. Тогда община села Успенка подала заявление о правонарушении в полицию.
Архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп подчеркнул, что ситуацию не просто возмутительная, а свидетельствует о полном беззаконии.
«Наши религиозные общины поставлены перед фактом государственного произвола, потому что чиновник согласно своим взглядам, не принимая во внимание факты злоупотребления, подмены документов или их неточности, может просто ограничивать права верующих граждан, а также выносить за скобки правового поля жизни граждан Украины. Конечно, должно быть снова судебное разбирательство, мы снова вынуждены будем направлять свои силы и время не на молитвы, храмостроение или создание общин — социальные, духовные и культурные моменты, а на конфликты», — отметил владыка.