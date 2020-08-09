За последние полгода перерегистрированы общины уже в четырёх населённых пунктах: в городах Кропивницкий и Знаменка, посёлке Ольшанка и селе Успенка. Об этом 5 августа сообщил «Перший козацький»

Представители общин Украинской православной церкви уверяют, что решение о переводе под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины было принято без их ведома. Причем инициаторами изменений стали экс-глава Кировоградской обладминистрации А. Балонь и его заместитель И. Кузьмин. При этом в Кировоградской администрации заверяют, что перерегистрация произошла по заявлению религиозной общины и в соответствии с законом.