Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула республику, опасаясь ареста. Об этом 9 авугста сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в окружении политика

Цепкало может вернуться в Белоруссию ради голосования © tsepkalo.by

Собеседник агентства отметил, что Вероника уехала из Белоруссии вчера вечером, и что сейчас с ней все в порядке. При этом он не уточнил, в какую именно страну направилась жена политика.

Источник пояснил, что поводом для отъезда стал инцидент с задержанием другой участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, которую вчера вечером по ошибке задержали сотрудники милиции, а потом отпустили, пояснив, что перепутали.

«Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?», — задается вопросом собеседник.

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.