Граждан Белоруссии, находящихся в России, Польше и на Украине, не пугают часовые очереди. Они готовы ждать столько, сколько потребуется, чтобы выбрать президента своей страны

Граждане Белоруссии активно голосуют не только на Родине, но и за рубежом.

В России открыто 3 избирательных участка — посольстве в Москве, а также в отделениях посольства в Санкт-Петербурге и Калининграде. По оценке корреспондента Sputnik, в столице от 3 000 до 5 000 человек выстроились в очередь, которая растянулась на расстояние 800 метров-километр и заняла всю улицу Маросейка от входа во двор посольства, ушла далеко за угол на Армянский переулок и дальше на Малый Златоустинский переулок. В среднем в час на избирательный участок пускают 180-185 человек. По оценкам аккредитованных независимых наблюдателей, которых не пустили на участок, с утра уже проголосовали 726 избирателей. ЦИК Белоруссии предупредил, что проголосовать за президента смогут не все избиратели © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Около дипмиссии в Санкт-Петербурге очередь выстроилась с самого утра, в основном молодёжь и люди среднего возраста. В здание запускают по одному, вручая защитные маски. Как сообщил представитель инициативной группы независимых наблюдателей, к 9 часам на участке проголосовали 22 человека.

В Калининграде за первый час работы избирательного участка проголосовали больше 60 граждан Белоруссии.

«Сейчас начался основной день голосования, избиратели идут достаточно активно. Выборы начались с 4 августа, за пять дней досрочного голосования 62 избирателя отдали свой гражданский долг. На консульском учёте у нас стоит около двух тысяч человек, 87 граждан ещё до начала досрочного голосования изъявили желание прийти и проголосовать — это те, с кем мы связались или они обратились к нам до 4 числа, их мы включали в основной список», — сказал РИА Новости глава дипмиссии Сергей Молунов.

Не меньшую активность проявляют граждане Белоруссии в Польше. У посольства в Варшаве очередь растянулась, как и в Москве, на километр. По состоянию на 9.30 в здание ещё не заходили те, кто пришёл в 5.30. Дело в том, что на избирательном участке работает всего одна кабинка для голосования, и запускают по одному человеку, а на весь процесс требуется 3-7 минут.

Исполнить свой гражданский долг приходит и белорусы, находящиеся на Украине. В Киеве открытия избирательного участка в здании посольства ожидали около 30 человек.