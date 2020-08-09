Глава государства, который находится у власти 26 лет, борется за переизбрание на шестой срок.
«Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после того, как проголосовал.
На нынешних выборах у него четверо соперников: домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая.
Как ожидается, основная борьба развернётся между Лукашенко и Тихановской.