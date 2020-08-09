Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% избирателей.
«Выборы состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат», — заявила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.
По её словам, 50%-й барьер преодолели все регионы, кроме города Минска, а в Гомельской и Могилёвской областях, по данным на 12:00, явка составила более 60% с учётом досрочного голосования.