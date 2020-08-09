Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил, что проголосовал за нового президента Белоруссии

Политик приехал на избирательный участок в деревне Волчковичи Дзержинского района Минской области на велосипеде вместе со своим сыном.

«То, что сегодня происходит, — это не выборы, а противостояние старого с новым», — заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев.

Он сообщил, что подаст жалобу, если ЦИК объявит о победе того или иного кандидата по итогам первого тура, поскольку, по его словам, ни один из них не имеет абсолютной поддержки, и поэтому в Белоруссии должен состояться второй тур.

«Я голосовал сегодня за нового президента. Очевидно, что в Беларуси должен быть второй тур. Если бы избирательные комиссии считали честно, то был бы второй тур и у нас появился бы новый президент», — завил Дмитриев.

Из пятерых претендентов на высший государственный пост также уже проголосовали действующий глава государства Александр Лукашенко и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая.