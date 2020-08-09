Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен действиями интеграционных структур на пространстве бывшего СССР против пандемии коронавируса COVID-19. Он заявил об этом 9 августа во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах

Лукашенко о международном признании выборов: «Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Глава государства добавил, что интеграционные структуры «сработали отвратительно».

«Вы увидели какое-то единство? Пандемия показала — надеяться надо на себя!» — подчеркнул белорусский президент.

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики. По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей достигла 45,33%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

До этого Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико (арестован по подозрению в коррупции) и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко.

Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.