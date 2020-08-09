Президент Белоруссии Александр Лукашенко не слишком ждет международного признания результатов выборов

На избирательном участке журналисты спросили главу государства, каковы его ожиданиях по вопросу признания президентских выборов международным сообществом.

«Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы». Политика — это борьба», — ответил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Алексей Дзермант: Запад формально не признает выборы в Белоруссии, но продолжит коммуникацию с Минском © Facebook, Алексей Дзермант

В связи с эпидемией коронавируса на голосование в Белоруссию приехало гораздо меньше международных наблюдателей, чем обычно. Из почти 250 аккредитованных ЦИК Белоруссии международных наблюдателей более 180 представляют структуры СНГ, кроме того, на избирательных присутствуют сотрудники посольств иностранных государств, работающих в стране. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы вообще не направили в Белоруссию своих представителей.

«Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, но исходить будем исключительно из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно», — добавил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, признает ли результаты выборов Россия, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии изданию Украина.ру сказал, что время покажет, напомнив, что Россия приняла к сведению победу Владимира Зеленского на выборах на Украине, но до сих пор не признала её.