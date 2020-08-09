Ранее Тихановская не раз заявляла, что в случае ее победы на выборах обещает в скором времени провести еще одну избирательную кампанию.
«Я не считаю ее главным конкурентом. Это вы ее сделали главным конкурентом. Не надо нагнетать здесь обстановку», — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.
Лукашенко также раскритиковал программу Тихановской.
«Объясните, что это такое. Вы хоть Конституцию читали?», — негодует он.
Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.
До этого Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико (арестован по подозрению в коррупции) и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко.
Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.