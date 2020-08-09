Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает Светлану Тихановскую (жену не допущенного к выборам оппозиционного блогера Сергея Тихановского) своим основным конкурентом на выборах главы государства. Он заявил об этом 9 августа во время общения с журналистами после голосования

«Не надо нас провоцировать». Лукашенко ответил на вопрос о репрессиях против конкурентов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Я не считаю ее главным конкурентом. Это вы ее сделали главным конкурентом. Не надо нагнетать здесь обстановку», — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Лукашенко также раскритиковал программу Тихановской.

«Объясните, что это такое. Вы хоть Конституцию читали?», — негодует он.

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

До этого Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико (арестован по подозрению в коррупции) и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко.

Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.