Ранее сообщалось о задержании Марии Мороз, начальницы штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую называют основной конкуренткой Лукашенко.
До этого Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико (арестован по подозрению в коррупции) и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко.
Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.
«Каких-то репрессий в нарушение закона не предпринималось и не будет», — сказал глава государства, отвечая вопрос о задержании представителей штабов своих конкурентов на президентских выборах.
Лукашенко также подчеркнул, что готов к диалогу с оппонентами, но предостерег их от нарушения законов и организации провокаций.
«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», — категоричен белорусский президент.
Он также добавил, что если СМИ будут работать на дестабилизацию Белоруссии, то получат на свои действия «мгновенный ответ».