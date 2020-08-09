Власть в Белоруссии не предпринимала репрессий против своих конкурентов на президентских выборах и не будет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 9 августа во время общения с журналистами после голосования

Лукашенко гарантировал, что после выборов хаоса и гражданской войны в Белоруссии не будет © REUTERS, Vasily Fedosenko Марии Мороз, начальницы штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую называют основной конкуренткой Лукашенко.

До этого Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико (арестован по подозрению в коррупции) и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко.

Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.

«Каких-то репрессий в нарушение закона не предпринималось и не будет», — сказал глава государства, отвечая вопрос о задержании представителей штабов своих конкурентов на президентских выборах.

Лукашенко также подчеркнул, что готов к диалогу с оппонентами, но предостерег их от нарушения законов и организации провокаций.

«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», — категоричен белорусский президент.

Он также добавил, что если СМИ будут работать на дестабилизацию Белоруссии, то получат на свои действия «мгновенный ответ».