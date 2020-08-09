«С Путиным договорились разобраться по боевикам», — сказал глава государства.
Лукашенко не исключил, что ситуацию с российскими «боевиками» могла спровоцировать третья сторона, однако сейчас это не самое важное.
«Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — белорусский президент.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным, отметив, что «им наплевать на этих ребят».
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Позднее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было хорошо спланированной провокацией спецслужб Украины.
Как подчеркивал член Совета Федерации Алексей Пушков, прежде чем поддаваться на провокации украинских спецслужб, Лукашенко должен был проверить информацию о задержанных россиянах, а не делать однозначных выводов.