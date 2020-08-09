Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным в республике гражданам РФ. Он заявил об этом 9 августа во время общения с журналистами

Лукашенко нужно было все проверить, прежде чем поддаваться на провокацию СБУ — Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Лукашенко не исключил, что ситуацию с российскими «боевиками» могла спровоцировать третья сторона, однако сейчас это не самое важное.

«Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным, отметив, что «им наплевать на этих ребят».

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Позднее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было хорошо спланированной провокацией спецслужб Украины.

Как подчеркивал член Совета Федерации Алексей Пушков, прежде чем поддаваться на провокации украинских спецслужб, Лукашенко должен был проверить информацию о задержанных россиянах, а не делать однозначных выводов.