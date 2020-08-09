Общаясь с журналистами на избирательном участке, глава государства сообщил, что власти предусматривают всякие варианты развития событий после выборов.
«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе избирательной кампании оппозиционным кандидатам удалось собрать акции протестов, которые по численности стали рекордными с 1994 года.