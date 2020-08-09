Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Москва и Минск всегда будут вместе

Отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, глава государства подчеркнул, что в случае переизбрания будет строить с Россией нормальные отношения. «Возможны новые обострения»: Искандарян о российско-белорусских отношениях после выборов © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, накануне президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре сказал, что «мы в одной лодке».

«Говорят, что это третья страна хотела столкнуть Беларусь и Россию. Но мне-то какая разница? Работаю по факту. Мне всё равно на данный момент, кто спровоцировал. Это вторично. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар, — заявил Лукашенко.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что история с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан подавалась в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве, но факты показали, что в этом была замешана ещё одна страна.