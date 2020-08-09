Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что некоторые внутренние наблюдатели незаконно проводят опрос избирателей на выходе с участков

В связи с эпидемией коронавируса на голосование в Белоруссию приехало гораздо меньше международных наблюдателей, чем обычно. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы вообще не направили своих представителей, из почти 250 аккредитованных ЦИК Белоруссии международных наблюдателей более 180 представляют структуры СНГ, а также в этом числе сотрудники посольств иностранных государств, работающих в стране (США, Франция, Швеция, Эстония, Литва, Румыния, Израиль, Палестина, Армения, Таджикистан, Узбекистан). На этом фоне кандидаты в президенты призывали своих сторонников записываться в наблюдатели и контролировать прозрачность процесса голосования. Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку

«У нас часть (внутренних — ред.) наблюдателей ведёт себя, скажем так, некорректно. Она находится на избирательных участках и опрашивает избирателей. Сразу же могу сказать, что они не имеют право этого делать — наблюдатели не имеют право вести опросы. Они не имеют право агитировать», — заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она уточнила, что аккредитацию на проведение экзит-полов получили только две организации, которые работают по заказу телеканала СТВ и телекомпании «Мир».

«У всех этих людей будут соответствующие бейджи, то есть указание, какую организацию они представляют. Поэтому этим людям избиратели могут сказать, если пожелают, что-то. Все остальные — это самозванцы, причём те, кто будут использовать честные и правдивые слова избирателей против выборов как таковых», — добавила Ермошина.

В целом, как отмечают иностранные наблюдатели, голосование проходит спокойно.