Министр обороны США Марк Эспер заявил об усилении американского военного присутствия у границ РФ с целью её сдерживания. Однако российские власти неоднократно подчёркивали, что не собираются вступать в конфронтацию с НАТО, но на любые недружественные действия даст адекватный ответ

8 августа в эфире телеканала Fox News руководитель оборонного ведомства уточнил, что решение президента США Дональда Трампа о передислокации части американского контингента из Германии лишь ускорило уже проходивший процесс.

«(Речь идёт об — ред.) усилении сдерживания России и укреплении Североатлантического альянса. В конечном счёте мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — сказал глава Пентагона Марк Эспер.

Из почти 12 тысяч военных США, находящихся в Германии, 6400 вернут в Штаты, а остальных переведут в другие европейские страны НАТО, в частности в Италию и Бельгию, параллельно с этим американцы планируют усилить своё присутствие в Польше, направив туда дополнительно тысячу военных.

Эспер напомнил, что все участники НАТО должны довести оборонные расходы до уровня 2% своего ВВП, а такие страны, как Германия, по мнению американского чиновника, должны платить больше. Однако Берлин не намерен увеличивать свои траты на оборону, поскольку понимает, что тогда придётся урезать финансирование социальных, инфраструктурных и других проектов. Немецкий эксперт Рар сказал, как Путин не дает НАТО двигаться к границам России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В документальном фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» российский лидер Владимир Путин, комментируя обстановку вокруг НАТО, назвал две угрозы для Москвы: во-первых, размещение противоракетных комплексов в странах Восточной Европы в непосредственной близости от границ РФ, во-вторых, возможность за несколько часов переоборудовать пусковые установки из антиракетных в ударные. Глава государства предупредил, что на все действия НАТО Россия даст адекватный ответ.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году признал, что НАТО совершил ошибку перед Россией, не сдержав обещания не расширяться на восток, что и вызвало законные опасения российской стороны.

31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должна отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства на вступят в НАТО.