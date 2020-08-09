Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих соотечественников не предпринимать никаких попыток повлиять на исход голосования в Соединённых Штатах, которое пройдёт 3 ноября

Накануне директор Национального центра кибербезопасности США Уильям Эванин расценил действия депутата Верховной Рады Андрея Деркача, опубликовавшего аудиозаписи разговора Петра Порошенко и Джо Байдена, когда те занимали посты президента Украины и виуе-президента США соответственно, как факт вмешательства России в американские президентские выборы с целью дискредитировать кандидата от Демократической партии.

«К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины ещё раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Ещё раз заверяю наших партнёров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнёрским отношениям с США. Предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединённых Штатов — это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес-проблемы», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. Дмитрий Дробницкий: Став президентом США, Байден захочет отомстить кое-кому на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

В январе 2017 года американское издание Politico сообщило, что Киев оказывал помощь союзникам бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся в президенты от демократов, в поиске компромата на миллиардера Дональда Трампа, представлявшего на выборах Республиканскую партию. Кроме того, журналисты обращали внимание на встречу некоего консультанта Национального комитета Демократической партии с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне для того, чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом с одной стороны и Россией — с другой.

В феврале 2018-го бывший депутат Верховной Рады Андрей Артёменко рассказал, что с лета 2017 года информировал через разные каналы, в том числе через тогдашнего посла Украины в США Валерия Чалого, о том, что у украинских депутатов действительно есть выходы на некоторых влиятельных людей в окружении будущего президента Трампа, и о том, что они предлагали свои услуги. Тогда ему посоветовали не заниматься не своим делом, потому что вопрос решён — победит Хиллари Клинтон.

Политтехнологу Полу Манафорту пришлось прекратить сотрудничество с командой кандидата от республиканцев после того, как The New York Times опубликовало статью о получении им $12,7 млн от Партии регионов, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Эта информация была подхвачена многими мировыми и украинскими СМИ, а также депутатом Верховной Рады Сергеем Лещенко. В середине июня 2017 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что в «амбарной книге» не было ни единой подписи американского политтехнолога, а вся история вокруг него была пиар-акцией.

После победы Трампа, как сообщают украинские СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили распоряжение не упоминать имя Пола Манафорта в скандале с «чёрной бухгалтерией Партии регионов», а политики спешно удалили со страниц в соцсетях нелестные посты о новом президенте США.